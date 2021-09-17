بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية في روسيا

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف أنحاء روسيا، في الانتخابات البرلمانية، التي تستمر ثلاثة أيام، التي من شبه المؤكد أن يفوز فيها حزب "روسيا الموحدة" المؤيد للكرملن.

وفتحت مراكز الاقتراع في منطقة "كاليننجراد" في بحر البلطيق، صباح اليوم الجمعة، في الساعة الثامنة صباحا(0600 بتوقيت جرينتش).

وبدأت شبه جزيرة "كامشاتكا" في أقصى الشرق الروسي التصويت ، قبل ذلك بتسع ساعات.

وسيختتم التصويت في 21:00 مساء الأحد مع إغلاق مراكز الاقتراع في مقاطعة كالينينجراد بغرب روسيا.

وفي العديد من المناطق سينتخب المواطنون أيضا البرلمانات المحلية ورؤساء الأقاليم ومجالس البلديات.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، إنه خلال هذه الانتخابات سيستخدم التصويت الإلكتروني عن بعد لأول مرة على نطاق واسع. كما تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، وإجراءات لمحاربة وباء فيروس كورونا، مع تطعيم 92% من أعضاء اللجان الانتخابية المحلية في روسيا.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أن حملة الدعاية الانتخابية جرت بدون مخالفات جدية وبهدوء.

وأشارت اللجنة إلى أن نحو 150 ألف مواطن روسي قد أدلوا بأصواتهم أثناء التصويت المبكر، الذي انطلق في 3 أيلول/سبتمبر الجاري للروس المقيمين في الخارج.

ويتنافس 14 حزبا على المقاعد الـ 450 في مجلس الدوما الروسي.