اليابان تبدأ مناقشات حول طرح الجرعة الثالثة من اللقاحات المضاد لكوفيد-19

بدأت اليابان مناقشات ، اليوم الجمعة ، حول طرح الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد ثمانية أشهر على الأقل من الجرعة الثانية، في ضوء تطلعات الدولة لمكافحة انتشار سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى.

وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن خبراء الصحة في لجنة فرعية حكومية سيناقشون أيضًا فكرة طرح لقاح معزز من إنتاج مصنع مختلف عن اللقاحين الأوليين.

ومن المحتمل أن يبدأ طرح الجرعات المعززة اعتبارًا من نوفمبر المقبل، عندما تحقق الحكومة اليابانية هدفها المتمثل في الانتهاء من تطعيم جميع الأشخاص الذين يرغبون في تلقي اللقاح.

وتنص خطة وزارة الصحة المقترحة على أن الجرعات الثلاث يجب أن تكون من نفس الشركة المصنعة، لكنها ستنظر في المزيد من الدراسات قبل التوصل إلى نتيجة.

وتتوفر ثلاثة لقاحات مضادة لكوفيد-19 التي طورتها شركة فايزر وموديرنا واسترازينيكا حاليًا في اليابان، وكلها تُعطى على جرعتين.

ومن المقرر أن تناقش الحكومة اليابانية أيضًا من سيكون مؤهلاً للحصول على الجرعة الثالثة وترتيب الأولوية ، بناءً على البيانات والتقدم الذي تحرزه الدول الأخرى التي بدأت في طرح الجرعة الثالثة بالفعل.

وفي السياق نفسه، أفادت الشركات المصنعة للقاحات المضادة لكورونا بأن الجرعة الثالثة ستكون ضرورية لزيادة الحماية ضد الفيروس التاجي في ظل تسجيل عدد حالات أصيب فيها الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد في اليابان وخارجها.