انتخاب أعضاء جدد لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الاثنين المقبل

ينتخب مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين المقبل، أعضاء جدد لمجلس المحافظين، كما يوافق على التقرير السنوي للوكالة لعام 2020 وبيانها المالي وبرنامجها وميزانيتها للعامين المقبلين 2022 و2023.

يأتي ذلك في إطار أعمال المؤتمر العام السنوي الخامس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي ومن المتوقع أن يستقطب ممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، البالغ عددهم 173 دولة، وتستمر أعماله 4 أيام.

من جهته، قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن الوكالة تعمل على مساعدة العالم على التصدي لوباء كورونا، حيث تقدم مساعدات طارئة كما توفر المساعدة العلمية والتكنولوجية اللازمة لـ 129 دولة لمكافحة الفيروسات باستخدام التقنيات النووية.

وأشار جروسي، إلى أن الميثاق العالمي للوكالة يقدم إرشادات مهمة بشأن الموضوعات المتعلقة بالسلامة النووية والإشعاعية والأنشطة المتعلقة بالأمن النووي وتعزيز أنشطة الوكالة في مجال العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية وتطوير أنشطة التعاون التقني.