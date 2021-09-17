إقبال كبير من الخبراء للمشاركة في البرنامج العلمي للمنتدى العربي الخامس للمياه

أكد الدكتور صفوت عبدالدايم رئيس اللجنة العلمية والمقرر العام للمنتدى العربي الخامس للمياه، أن البرنامج العلمي للمنتدى يشهد هذا العام إقبالا كبيرا من جانب خبراء المياه في الدول العربية ومراكز البحث الدولية، والذين تنافسوا على حصول موقع في الجلسات العلمية.

وقال عبد الدايم - في تصريح اليوم الجمعة - إن عدد الأبحاث التي تم تقديمها للمنتدى - والذي تبدأ فعالياته الثلاثاء القادم - تتجاوز 14 بحثا مقدمة من 40 باحثا ومسئولا وخبيرا مائيا.. مشيرا إلى أنه سيتم اختيار أبرز هذه الأبحاث للعرض والمناقشة على طاولة المنتدى، وفقا لما يسمح به برنامج المنتدى والجلسات، وعلى أن تنشر كل البحوث التي تجتاز التقييم في مجلة "الماء" التي يصدرها المجلس العربي للمياه.

وأضاف أن البحوث التي ستعرض في المنتدى تتناول العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، من بينها: تكنولوجيا وإدارة تحلية المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي بعد المعالجة، والترابط بين الماء والطاقة والغذاء وحصاد المياه، وكذلك توقعات وتأثير التغيرات المناخية على موارد المياه.

وأكد المقرر العام للمنتدى، أن الهدف من هذا الحدث المهم هو تبادل المعرفة والخبرات نحو تحقيق "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة"، والذي سيكون أيضا معلما مهما لتحديد رؤية وأولويات المنطقة العربية في هذه القضايا استعدادا للمشاركة في المنتدى العالمي التاسع للمياه في مارس 2022.