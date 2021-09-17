طالبان تأمر طلاب المدارس الثانوية الذكور بالعودة إلى الدراسة في أفغانستان

ذكرت وزارة التعليم، التابعة لحركة طالبان أنه يجب أن يستأنف جميع طلاب المدارس الثانوية الذكور في مختلف أنحاء أفغانستان الدراسة، اعتبارا من غد السبت.

وتنطبق القرارات على الطلاب والمدرسين في الصف السادس وما بعده، طبقا لبيان صادر اليوم الجمعة، وكان قد طُلب بالفعل من طلاب الفصول الدراسية الأقل العودة، بالفعل إلى المدرسة.

ولم يحدد البيان ، موعد استئناف الطالبات للدراسة- أو ما إذا كان بإمكانهن العودة مرة أخرى، مما أثار إحباطهن.

وكانت وزارة التعليم العالي، التابعة لطالبان قد ذكرت في وقت سابق أنه بإمكان جميع الطلاب الذكور والإناث الاستمرار في الدراسة، لكن فقط في الفصول الدراسية، التي تفصل بين الجنسين، حيث ترتدي النساء غطاء إسلاميا كاملا.

وعلى مدى السنوات الـ20 الماضية، كان الطلاب من الجنسين يدرسون في فصول مشتركة ولم يلتزموا بأي زي محدد. وتغير ذلك كله فور تولي الحركة المتشددة السلطة قبل شهر.