فون دير لاين: ينبغي تعزيز مراقبة البحر المتوسط لمكافحة الهجرة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه ينبغي تعزيز مراقبة البحر المتوسط بحرا وجوا لمكافحة عبور المهاجرين.



وأضافت فون دير لاين، أنه يمكن ترتيب هذا الأمر من خلال وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس".



وأدلت فون دير لاين بتلك التصريحات خلال زيارة إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة للاطلاع على أزمة الهجرة مباشرة.



ووصل آلاف الأشخاص قادمين من شمال أفريقيا في الأيام الأخيرة، مما دفع المجلس المحلي إلى الإعلان عن حالة الطوارئ.



وأضافت فون دير لاين أنها تؤيد استكشاف الخيارات لتوسيع العمليات البحرية الحالية في البحر المتوسط أو العمل على تدشين عمليات جديدة.



وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قد دعت إلى تدشين عملية أوروبية لوقف قوارب المهاجرين.



وترى ميلوني أن منع المهاجرين من الانطلاق هو الحل الوحيد للوضع الحالي.