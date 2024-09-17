فاليكانو يوقف مسلسل نزيف النقاط بالفوز على أوساسونا

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أوقف رايو فاليكانو مسلسل نزيف النقاط في الليجا بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه أوساسونا بهدف إلى فوز بشق الأنفس بنتيجة (3-1) اليوم الاثنين في آخر مباريات الجولة 5 من الليجا.

أنهى الضيوف النصف الأول من اللقاء الذي احتضنه ملعب (فاييكاس) في مدريد بأفضلية الهدف الذي سجله المهاجم الشاب راؤول جارسيا في الدقيقة 27.

ولكن انتفض لاعبو فاليكانو في الشوط الثاني، ونجحوا في قلب الطاولة أولا بهدف التعادل في الدقيقة 50 عن طريق الغاني الشاب عبدول مؤمن.

ثم سجلوا الهدف الثاني والانتصار في الدقيقة 70 بتوقيع الروماني أندريه راتيو.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، أنهاها أوناي لوبيز الأمور تماما بالهدف الثالث.

ووضع فاليكانو بهذه النتيجة حدا لنزيف نقاطه في الجولات الثلاث الماضية التي حقق خلالها تعادلا وتكبّد خسارتين.

ورفع الفريق المدريدي رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس مؤقتا.

بينما هذه هي ثاني خسارة لأوساسونا هذا الموسم، ليبقى رصيده عند 7 نقاط أيضا، ولكن في المركز الـ11 بفارق الأهداف.