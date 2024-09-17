المرصد السوري: ارتفاع عدد جرحي انفجار جهاز لاسلكي بسيارة في دمشق إلى 14

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد الجرحي جراء انفجار جهاز لاسلكي / بيجر / في سيارة على الطريق الواصل بين نفق المواساة ودوار كفرسوسة بدمشق قد ارتفع .

وقال المرصد ومقره المملكة المتحدة إن عدد الجرحى ارتفع إلى 14 شخصا ولم يكشف عن جنسياتهم في محافظتي دمشق وريف دمشق ، نتيجة انفجار أجهزة اتصالات شخصية خاصة بحزب الله اللبنانى .

ووفقا للمرصد ، فإن 4 أشخاص أصيبوا بانفجار في سيارة قرب حي كفرسوسة بالعاصمة دمشق.

وفي محيط منطقة السيدة زينب أصيب 7 أشخاص، وفي منطقة القلمون أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة.

وكانت مصادر في شرطة العاصمة السورية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن أربعة أشخاص أصيبوا في انفجار السيارة .

وجاءت هذه التفجيرات بالتزامن مع تفجيرات مماثلة في لبنان، نتيجة هجوم سيبراني إسرائيلي للمرة الأولى، استهدف أجهزة اتصال يستخدمها عناصر حزب الله اللبناني بشكل واسع في لبنان وسوريا.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن الهجوم السيبراني في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي عدد من المناطق شرق لبنان وجنوبه، أدى إلى استشهاد 9 أشخاص بينهم طفلة، ونجل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النيابية التابعة ل " حزب الله" النائب علي عمار، وإصابة 2800 بجروح.