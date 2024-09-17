البنتاجون: لا تغيير لوضع القوات الأمريكية بالشرق الأوسط بعد تفجيرات لبنان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، إنه لا تغيير بوضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بعد تفجير أجهزة اتصال محمولة في لبنان.

وأضافت الوزارة الأمريكية: "نركز بشكل كبير على ضمان عدم تصعيد التوترات في المنطقة وتحولها إلى صراع أوسع"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأشارت إلى أن "السبيل الأمثل لخفض التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية هو الدبلوماسية"، مشددة على أن الولايات المتحدة ليست ضالعة في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنهم يجمعون معلومات عن تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان، مؤكدة أن واشنطن ليست ضالعة في الأمر.

وأضافت الخارجية الأمريكية: "سياساتنا لا تزال على حالها ونسعى إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله"، مشيرة إلى أنه "من المبكر القول ما إذا كانت الأحداث في لبنان ستؤثر على مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار بغزة".

وتابعت: "تقييمنا هو أن الدبلوماسية هي الطريق الأنسب لإعادة الإسرائيليين إلى قراهم ومدنهم في الشمال".

وأكدت أن "المدنيين ليسوا أهدافا مشروعة لأي نوع من العمليات"، فيما رفضت التعليق على واقعة تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكي في لبنان.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن "منع انزلاق الصراع بين إسرائيل وحزب الله نحو مزيد من التصعيد ليس مسؤولية واشنطن وحدها"، مشيرة إلى أنه "على الأطراف الإقليمية والدولية مسئولية احتواء الصراع ونرحب بأي دور من أجل تحقيق ذلك".