ترامب يصل بريطانيا في زيارة دولة ثانية تتخللها مظاهر بروتوكولية وصفقات محتملة

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى المملكة المتحدة في زيارة دولة تأمل الحكومة البريطانية أن تُتوج باتفاق تكنولوجي بمليارات الدولارات يؤكد متانة الروابط عبر الأطلسي، رغم الخلافات حول أوكرانيا والشرق الأوسط ومستقبل التحالف الغربي.

تجمع زيارات الدولة في بريطانيا بين الدبلوماسية الحديثة وبهرجة المراسم الملكية. وتستمر رحلة ترامب يومين، ترافقها عربات تجرها الخيول، وحرس شرف عسكري، وحفل عشاء فاخر في قلعة عمرها ألف عام، في مزيج يتماشى مع ذوق الرئيس الأمريكي المعروف بحبه للبريق المذهب.

وسيستضيف الملك تشارلز الثالث ترامب في قلعة وندسور يوم الأربعاء، قبل محادثات مقررة في اليوم التالي مع رئيس الوزراء كير ستارمر في مقر الضيافة الريفي "تشيكرز".

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إن الزيارة ستُظهر أن "العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة هي الأقوى في العالم، قائمة على 250 عاما من التاريخ" بعد الانفصال الصعب عام 1776، ومرتبطة بقيم مشتركة مثل "الإيمان بسيادة القانون والأسواق المفتوحة". ولم يُشر البيان إلى ميل ترامب المعروف لفرض رسوم جمركية واسعة.

من جانبه، يتوقع البيت الأبيض أن تشهد الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية والاحتفال بالذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة، وفق مسؤول رفيع لم يُصرح له بالتحدث علنا وطلب عدم ذكر اسمه. ولم يتضح بعد كيف تعتزم بريطانيا إحياء تلك الذكرى المشتركة.

وقال ترمب للصحفيين الأحد: "الرحلة إلى المملكة المتحدة ستكون مذهلة"، مضيفاً أن قلعة وندسور "يُفترض أن تكون رائعة"، وتابع: "سيكون الأمر مثيراً للغاية".

جدير بالذكر أن ترامب هو أول رئيس أمريكي يحظى بزيارة دولة ثانية إلى بريطانيا.