مشاهد لنجاة فلسطيني وعائلته من تفجير روبوت إسرائيلي مفخخ بمدينة غزة

بثت منصات فلسطينية، مشاهد توثق نجاة فلسطيني وعائلته من تفجير الاحتلال روبوتًا مفخخًا في مدرسة بتل الهوا بمدينة غزة.

وأظهرت المشاهد، الفلسطيني وعائلته وهم يهرولون بعيدًا عن منطقة التفجير حتى نجوا بأنفسهم بأعجوبة.

فلسطيني يوثق لحظة نجاته وعائلته من تفجير الاحتلال لروبوت مفخخ في مدرسة بتل الهوا بمدينة غزة pic.twitter.com/hOAs0pJUgP — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 17, 2025

ومنذ توسع إسرائيل في عمليتها البرية العدوانية على مدينة غزة، يتوسع جيش الاحتلال في تفجير الروبوتات المفخخة في إطار مساعيه لتدمير مدينة غزة بالكامل وتهجير سكانها.

وفي وقت سابق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثّف في الأيام الأخيرة من استخدام العربات (المجنزرات) المفخخة المحمّلة بأطنان من المتفجرات لتدمير الأحياء السكنية المركزية في مدينة غزة.

وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يسعى لتحقيق الهدف المعلن بتدمير المدينة وتهجير سكانها، وضمن تصعيد خطير لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر الرابع والعشرين على التوالي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح المرصد أن فريقه الميداني وثّق تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 عربات مجنزرة مفخخة (روبوتات) فجر اليوم الأربعاء، بين المنازل السكنية في "شارع 8" جنوبي حي "تل الهوا" في مدينة غزة، وهو أحد الأحياء السكنية المركزية للمدينة.

كما فجّر الاحتلال ثلاث عربات أخرى على الأقل بين المنازل السكنية في شارع "النفق" شرقي المدينة، وعدة عربات في محيط "بركة الشيخ رضوان" شمالي مدينة غزة.