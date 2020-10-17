 محاولات لإنقاذ حيتان جانحة في نيوزيلندا - بوابة الشروق
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محاولات لإنقاذ حيتان جانحة في نيوزيلندا

د ب أ
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2020 - 7:44 ص | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2020 - 7:44 ص

 يقوم رجال الإنقاذ بمحاولات لإنقاذ قطيع من الحيتان الجانحة في شبه جزيرة نائية في نيوزيلندا.

ورصد سكان "كولفيل باي" في الجزيرة الشمالية بالبلاد ما يتراوح بين 40 و60 حوتا يسبحون بالقرب من الشاطئ في المياه الموحلة الضحلة اليوم السبت.

وقالت إدارة حماية البيئة على فيسبوك إن حوالي 25 من الحيتان، التي يعتقد أنها من الحيتان الطيارة جنحت على سهول طينية.

وتمت قيادة بقية قطيع الحيتان إلى البحر.

وطلبت الإدارة من الجمهور البقاء بعيدا، حيث ينتظر العاملون بها المد المرتفع التالي حوالي الساعة 9 مساء (0800 بتوقيت جرينتش)

ويتلقى حراس إدارة حماية البيئة المساعدة من بعض المتطوعين ودائرة الإطفاء وأعضاء من قبيلة الماوري.

وقالت الإدارة "إنهم يحافظون على راحة الحيتان".

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