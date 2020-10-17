ميلان يتسلح بـ إبراهيموفيتش أمام الإنتر في «ديربي الغضب»

يلتقي نادي ميلان مع نظيره إنتر ميلان، في أهم لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، والذي يطلق عليه «ديربي الغضب»، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءا، علي ملعب جوزيبي مياتزا «سان سيرو».

ويعد "ديربي الغضب" من الديربيات الكلاسيكية التي يتابعها عشاق الكرة العالمية وتشهد هذه المباراة إثارة غير عادية ويذكر أن آخر أربعة لقاءات في ديربي ميلانو انتهت بفوز إنتر ميلان، وكانت آخر هذه المواجهات في الدور الثاني من الدوري الإيطالي في الموسم الماضي عندما انتصر النيراتزوري بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسيحارب لاعبي إيه سي ميلان للثأر من غريمه اللدود، والفوز عليه في هذه المباراة لتعويض الهزائم الأربعة الأخيرة.

وأعلن ميلان عن جاهزية المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لديربي الغضب بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» الذي تسبب في غيابه عن مبارتتي كروتوني وسبيزيا في سيريا أ، بينما لم يتأكد حتى الآن مشاركة أنتي ريبيتش في المباراة بسبب عدم اكتمال شفاؤه بعد تعرضه لإصابة في ذراعه خلال لقاء كروتوني.

بينما يتسلح أبناء أنطونيو كونتي بنتائج المواجهات المباشرة بين الفريقين السابقة والمعنويات المرتفعة في ظل الأيام صعبة بعد إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا، وهم: أشلي يونج وميلان سكرينيار وروبرتو جاليارديني ورادجا ناينجولان وأيونوت رادو وأليساندرو باستوني.