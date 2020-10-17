يواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في مباراة من العيار الثقيل، ضمن منافسات ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا، في التاسعة من مساء اليوم السبت، على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء.

ويدخل «الشياطين الحمر» اللقاء وهدفهم واحد وهو تحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض لتسهل مهمة التأهل للمباراة النهائية، قبل لقاء العودة في مصر.

ويأمل عشاق الأهلي في تحقيق اللقب الغائب منذ آخر مرة حصل عليها الفريق عام 2013 أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

ووصل الأهلي إلى دور نصف النهائي بعد الصعود من المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة ثم قابل ماميلودي صن داونز في دور ربع النهائي وفاز بهدفين في الذهاب وتعادل في الإياب بهدف لكل منهما.

فيما يسعى الوداد المغربي للقتال من أجل تحقيق اللقب بعد ما حدث الموسم الماضي أمام الترجي التونسي النهائي وحسم اللقب للترجي بعد حكم المحكمة الرياضية.

وفاز الوداد باللقب الافريقي آخر مرة عام 2017 أمام الأهلي المصري بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وفاز الوداد على أرضه بهدف وحيد أحرزه النجم المغربي أشرف بن شرقي.

ووصل الوداد إلى دور نصف النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط ثم قابل النجم الساحلي في دور ربع النهائي وفاز بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.

قبل المباراة : الأهلي بطلا للدوري المصري أمام الوداد وصيف الدوري المغربي

استطاع النادي الأهلي في حسم لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ويتبقى له مباراة واحدة في المسابقة، ويمتلك من النقاط 86 نقطة.

بينما خسر الوداد لقب الدوري المغربي في آخر جولة، بعدما فاز على الفتح بهدفين مقابل هدف، في حين حقق الرجاء الفوز على الجيش الملكي بنفس النتيجة، وأعطت هذه النتائج الأفضلية للرجاء وتوقف رصيد الوداد عند النقطة 59 في المركز الثاني.

وقاد موسيماني فريقه السابق صن داونز الجنوب إفريقي أمام الوداد البيضاوي في 10 لقاءات، حسم الفوز لصالحه في 3 لقاءات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر 4 مباريات، ويضع عشاق القلعة الحمراء أمالهم على موسيماني، لتحقيق الفوز الرابع له على الوداد، والوصول بالفريق لدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوداد:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد مجدي «أفشة» أو (جيرالدو) - حسين الشحات – جونيور أجايي.

التشكيل المتوقع للوداد المغربي أمام الأهلي:

حراسة المرمي: أحمد رضا التكناوتي.

خط الدفاع: عبد اللطيف نوصير - يحيى عطية الله - الشيخ كومارا - إبراهيم نجم الدين.

خط الوسط: يحيى جبران - وليد الكرتي - أيمن الحسوني.

خط الهجوم: كازادي كاسونجو - بديع أووك - إسماعيل الحداد.