السجن غيابيا 7 أعوام للمتهم بهتك عرض شقيقته في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، "ح. أ."، 20 عامًا، بالسجن 7 أعوام غيابيًا؛ لاتهامه بهتك عرض شقيقته "ف" 13 عامًا، طفلة، وذلك في القضية رقم 11712 لسنة 2020 جنايات مينا البصل.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بقيام عاطل بهتك عرض شيقيقته أثناء تواجدهما في منزلهما، مستغلًا غياب أسرته.

وجاء في التحقيقات، قيام المتهم الهارب، ومحل إقامته منطقة المتراس، بهتك عرض شقيقته الطفلة، مستغلا سلطانه عليها، حيث استدعاها لغرفته، وكمم فمها، وأمرها بالاستلقاء على السرير على بطنها، وحسر عنها ملابسها، ولامس أماكن عفتها، ثم هتك عرضها.