نائب رئيس اتحاد شركات السياحة: فتح باب العمرة أمام المصريين قريبا

قال ناصر ترك، نائب رئيس الاتحاد العام لشركات السياحة، إنه يتوقع فتح باب العمرة أمام المصريين قريبًا، وذلك في ضوء قرار المملكة العربية السعودية الأخير باستقبال المعتمرين والمصلين والزائرين بكامل الطاقة الاستيعابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الخطوات التي اتبعتها السعودية من إزالة الحواجز عن مكان الطواف وإزالة علامات التباعد والعلامات الاسترشادية، دليل على وضع إجراءات احترازية منضبطة صحيًا وتنظيميًا.

وأشار إلى أن السعودية تسير وفقًا لمجموعة من الترتيبات تعتمد في أساسها على الحفاظ على صحة المعتمر في ظل أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا على وجود تنسيق صحي بين وزارتي الصحة المصرية والسعودية في هذا الشأن.

ولفت نائب رئيس اتحاد شركات السياحة، إلى أن القرارات معناها عودة الحج والعمرة دون تحديد للأعداد، موضحًا أن الإجراءات الاحترازية شرط أساسي للعودة، إضافة إلى الضوابط المصرية التي تهتم بصحة المواطن الذي يؤدي العمرة لتكون آمنة في الذهاب والعودة.

وأكد أن شركات السياحة تنتظر عودة موسمي الحج والعمرة لأنها لم تعمل لمدة عامين، فضلًا عن أن المواطنين المصريين يشتاقون لزيارة بيت الله الحرام، قائلًا إن القنوات مفتوحة مع السعودية لمعرفة الإجراءات المتخذة مستقبلًا بشأن هذا الأمر.

واستقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، المعتمرين والمصلين والزائرين بكامل الطاقة الاستيعابية،

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، جاهزية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال المعتمرين والمصلين والزائرين بالحرمين الشريفين بكامل الطاقة الاستيعابية وجميع الإجراءات الاحترازية، وفق بيان وزارة الداخلية فيما يخص صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية ابتداء من يوم الأحد.