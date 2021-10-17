السيسي: ماضون معا بإرادة صُلبة وعزم لا يلين لبناء وطننا مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن من مبادئ رسالة الإسلام التي نشرها رسول الله، هي تحقيق التعايش والسلام الاجتماعي بين البشر وحق الناس في الحياة الكريم.

وأضاف السيسي، في كلمته باحتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الأحد: "إذ نتخذ من تلك المبادئ الغالية نبراسا ومنهج عمل فأقول لكل المصريين، إننا ماضون معا بإرادة صُلبة وعزم لا يلين لبناء وطننا مصر، ليصبح حاضره ومستقبله على قدر عظمة تاريخه وحضارته ولتوفير تلك الحياة الكريمة لكل فئات الشعب المصري إعمالا بقوله تعالى فمن أحياها أحيا الناس جميعا".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، احتفال مصر بذكرى المولد النبوى الشريف، بمركز المنارة للمؤتمرات.

بحضور الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال وقيادات الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية ودينية.