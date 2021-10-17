 مجلس الدراسات العليا بجامعة الفيوم يوافق على تسجيل 22 رسالة دكتوراه و25 ماجستير - بوابة الشروق
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مجلس الدراسات العليا بجامعة الفيوم يوافق على تسجيل 22 رسالة دكتوراه و25 ماجستير

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
مصطفى البنا
نشر في: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 5:37 م | آخر تحديث: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 5:37 م
وافق مجلس الدراسات العليا على تسجيل 25 رسالة ماجستير و22 رسالة دكتوراه، كما وافق على التسجيل لبعض أعضاء الهيئة المعاونة لدرجات الماجستير والدكتوراه خارج الجامعة، لمن لا تتوافر برامج دراسات عليا في تخصصاتهم داخل الجامعة.

وكان مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الفيوم قد عقد جلسته رقم (173) برئاسة الدكتور محمد سعيد أبو الغار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم.

وصرح الدكتور محمد أبو الغار، بأنه تم تفعيل بند رسوم الساعات المعتمدة على جميع برامج الدراسات العليا بمعهد البحوث والدراسات الإستراتيجية لدول حوض النيل، كما تم مد القيد لبعض الدارسين الجادين لاستكمال دراستهم لدرجات الماجستير والدكتوراه، بينما تم شطب تسجيل بعض الطلاب الذين انتهت مدة قيدهم، أو الذين لم تتم متابعة هيئة الإشراف الخاصة بهم.

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