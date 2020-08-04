 أحمد موسى: اشتباكات لبنان سبق وشفناها في رابعة والنهضة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد موسى: اشتباكات لبنان سبق وشفناها في رابعة والنهضة


نشر في: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 5:32 ص | آخر تحديث: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 5:32 ص

علق الإعلامي أحمد موسى، على الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها لبنان، قائلًا: «لك الله يا لبنان».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن المشاهد الذي رأيناه في لبنان صعب، ونريد أن تهدأ لبنان الجريحة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى خلال حديثه بقناة صدى البلد، «المشهد في لبنان يصعب عليك بجد ومنظر السلاح خطير ومخيف».

وواصل موسى، «رأينا الآر بي جي في الشوارع والضرب في قلب العاصمة ولا نريد تكرار هذه المشاهد أبدًا».

وأوضح أن حالات الرعب كانت تنتاب الجميع لولا تدخل الجيش اللبناني والذي نزل إلى الشوارع وسيطر على الوضع.

وأردف خلال حديثه بقناة صدى البلد، أن المشهد التي رأيناها في لبنان تشبه الفترة السوداء التي عشناها بمصر وقت حكم الجواسيس والخونة فترة تولي محمد مرسي العياط.

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