ليبيا تطالب بتعاون دولي بشأن ملف الهجرة

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، اليوم الأحد، مع وفد أوروبي قضية مشروع الشراكة المتعلق بحماية الحدود، وانجاز مشاريع تنموية في مناطق الجنوب الليبي، تهدف لمعالجة اشكالية الهجرة غير الشرعية، واعداد الكفاءات الأمنية القادرة على التعامل مع هذا الملف، تشمل برامج لتدريب حرس الحدود، واعداد فرق أمنية نموذجية تتمتع بخبرة التعامل الإنساني والأمني.

جاء ذلك في بيان لإدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي الليبي.

وأوضح الكوني أن نقل المواجهة إلى الجنوب سيحد من مرور المهاجرين، وسيزيد من مواجهة المهربين، وتجار البشر، والعصابات الاجرامية العابرة للحدود، من خلال العمل الأمني المشترك مع دول الجوار، ومساعدة ليبيا على تأمين حدودها، وإعداد الفرق الأمنية الصحراوية القادرة على العمل في مناخات الصحراء.

ونوه الكوني إلى أهمية التعاون الدولي المشترك في هذا الشأن، مضيفا بالقول: " لا يجب ان تتحمل ليبيا أعباء هذا الملف بمفردها، باعتبارها دولة عبور وليس المقصد،بحسب البيان.

وتابع أنه يجب العمل على دعم حرس الحدود، ومنحه الإمكانيات اللوجستية التي تمكنه من مكافحة الهجرة، وخلق تنمية مكانية طويلة المدى في مناطق الجنوب، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة الوحدة الوطنية.

يشار إلى أن السواحل الليبية يستخدمها المهاجرون الراغبون في التوجه إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.