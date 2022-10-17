قال عالمان ألمانيان، كانا وراء التوصل إلى إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد يعمل بتقنية "الحمض النووي الريبوزي المرسال" mRNA، إنه بالإمكان التوصل قريبا إلى إنتاج لقاح يعمل بنفس التقنية ضد مرض السرطان.

وكشف الزوجان أوغر شاهين، وأوزلم توريتجي، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن اللقاحات ضد السرطان قد تكون متاحة قبل نهاية هذا العقد.

والزوجان شاركا في تأسيس شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "بيونتيك" التي تحالفت مع "فايزر" الأمريكية لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19 يعتبر حتى الآن من أنجح اللقاحات ضد المرض.

ويسعى علماء حاليا لاستخدام هذه التقنية الواعدة لعلاج أمراض أخرى منتشرة.

وفي حديثها على "بي بي سي"، شرحت أوزلم كيف يمكن استخدام التقنية لتهيئة الجهاز المناعي في جسم الإنسان لمهاجمة الخلايا السرطانية بدلا من فيروسات كورونا.

وردا على سؤال حول الوقت الذي قد تكون فيه اللقاحات ضد السرطان بهذه التقنية جاهزة للاستخدام، قال شاهين إنها يمكن أن تكون متاحة "قبل عام 2030".

و"الحمض النووي الريبوزي المرسال" (mRNA) هو عبارة عن جزيء ينقل الشفرة الجينية من الحمض النووي إلى الخلية لتنتج بروتينات.

وتعتمد اللقاحات التقليدية على مبدأ الفيروسات المعطلة، وتدرب هذه اللقاحات الجسم للتعرف على "المستضدات"، وهي بروتينات ينتجها الفيروس، ومن شأن ذلك أن يفعّل استجابة جهاز المناعة عند مواجهة الفيروس فعليا.

وتنقل لقاحات الحمض النووي الريبوزي "المرسال" تعليمات جينية لإنتاج هذه المستضدات مباشرة في الخلايا، ويتحول جسم الإنسان إلى مقر لإنتاج اللقاحات.

وفيما يتعلق بكوفيد-19، يتم إدخال "المرسال" إلى الخلية لجعلها تصنع "المستضدات" الخاصة بالفيروس التاجي المغلف ببروتينات النتوءات الخارجية، وعند الاتصال بهذه البروتينات، يطور الجهاز المناعي أجساما مضادة لتُدافع عنه في حال تعرضه للفيروس.

اللافت أن نتائج التجارب على لقاحي "فايزر" و"موديرنا" فاقت التوقعات بكثير، فالحد الأدنى من الفعالية المطلوبة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (أف دي إيه) هو 50%، في حين أثبت اللقاحان فعالية وصلت إلى أكثر من 90%.

وقالت أوزلم، وهي الآن كبيرة المسؤولين الطبيين في "بيونتيك"، إنه يمكن اتباع نفس النهج لتهيئة الجهاز المناعي للبحث عن الخلايا السرطانية وتدميرها.

وكانت الشركة تجري أبحاثا على لقاحات ضد السرطان بواسطة تقنية "الرنا المرسال" قبل انتشار الجائحة، لكن الشركة ركزت على إنتاج لقاحات ضد كوفيد في مواجهة حالة الطوارئ العالمية، وفق صحيفة الجارديان.

ولدى الشركة الآن العديد من اللقاحات ضد السرطان في طور التجارب السريرية.

وقالت أوزلم، إن تطوير ونجاح لقاح بيونتيك / فايزر "يعيد عملنا في مجال السرطان".