الاحتلال الإسرائيلي يطلق طائرة درون فوق سماء الأقصى بالتزامن مع اقتحام متطرفين

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، وتفذوا جولات استفزازية في باحاته، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأشارت إلى أن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، وفي المنطقة الشرقية منه، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، وأوقفت الشبان ودققت في هوياتهم بالبلدة القديمة.

وتزامنًا مع اقتحامات المستوطنين، أطلقت قوات الاحتلال طائرة بدون طيار "درون" فوق سماء المسجد الأقصى.

وتواصلت الدعوات المقدسية للحشد والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال المستمرة بحق المسجد.

وكان 660 مستوطنًا اقتحموا أمس الأحد، المسجد الأقصى، من باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقة منه وعند أبواب المسجد، في سابع أيام "عيد العرش" اليهودي.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، وتتصاعد وتيرتها خلال الأعياد اليهودية