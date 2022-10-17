سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقرت أسعار الحديد بالمصانع المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، 17 أكتوبر 2022، بينما تراجعت أسعار الأسمنت بقيمة تتراوح من 5 إلى 12 جنيها

• وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر طن "حديد عز" عند 17670 جنيها.

وسجل سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع 17570 جنيها.

استقر سعر طن "حديد العشري" تسليم أرض المصنع 17500 جنيه.

وسجل سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع 17900 جنيه.

استقر سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع 17570 جنيها.

وسجل سعر طن "حديد العتال" تسليم أرض المصنع 17550 جنيها.

واستقر سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.

•فيما جاءت أسعار الأسمنت للطن الواحد كما يلي:

تراجع سعر أسمنت المسلح 8 جنيهات مسجلا 1450 جنيها.

كما انخفص سعر أسمنت النصر 12 جنيها مسجلا 1435 جنيها.

وخسر سعر أسمنت لافارج 10 جنيهات مسجلا 1430 جنيها.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل 1400 جنيه للطن.

وانخفض سعر طن أسمنت حلوان 5 جنيهات مسجلا 1450 جنيها.

وتراجع سعر أسمنت السويدي 5 جنيهات ليصل إلى 1495 جنيه.