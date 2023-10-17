البورصة ترتفع بأكثر من ألف نقطة في جلستين

قفزت البورصة المصرية، رابحة أكثر من ألف نقطة في جلستي أمس واليوم، إذ صعدت متسلقة 21 ألف نقطة في الإثنين، وهي قمة تاريخية جديدة، ثم ارتفعت لتتجاوز 22 ألف نقطة في جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة تزيد عن ضعف نسبة أمس وهي تقترب من 5%، وأغلق عند مستوى 22074 نقطة.

ورغم الارتفاع الكبير للمؤشر الرئيسي، إلا أن معظم الأسهم المتداولة شهدت استقرارا نسبيا في تحركاتها، أو انخفضت أسعارها، وكان الصعود الملحوظ من نصيب عدد محدود من الأسهم.

ومن بين الأسهم التي شهدت ارتفاعا كبيرا، "طلعت مصطفى القابضة"، إذ أغلقت التعاملات على ارتفاع بنسبة 15.3%، بعد تقرير أفاد بأن "كياناً مصرياً غير محدد" اشترى حصة تقارب 20% في الشركة العربية للاستثمارات السياحية والفنادق "إيكون" مقابل 1.733 مليار جنيه مصري.

و"إيكون" هي الذراع الفندقي لشركة "طلعت مصطفى القابضة".

كما ارتفع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.2%، مقتربا من تحقيق 60 جنيها للسهم. والبنك هو الأكبر من مصارف القطاع الخاص، وصاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي.