أقر رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، أهرون حليوة، اليوم الثلاثاء، بمسئوليته عن الفشل في إعطاء تحذير مسبق قبل وقوع هجوم 7 أكتوبر الحالى، الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.

وقال حليوة في تصريحات نقلها موقع "سكاي نيوز عربية": "فشلنا في إعطاء تحذير مسبق وأنا أتحمل المسئولية".

وفي وقت سابق، بعث رئيس الشاباك، رونين بار، برسالة رسمية إلى موظفي الجهاز تحمل فيها المسئولية عن ما حدث.

وبحسب القناة "12" الإٍسرائيلية، كتب بار: "باعتباري الشخص الذي يرأس المنظمة، فإن المسئولية عن ذلك تقع على عاتقي"، مشيرا إلى سلوك الشاباك منذ بداية القتال.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، أن بنيامين نتنياهو يتحمل مسئولية الفشل في التصدي لهجوم حركة حماس.

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، أنه "يجب إخلاء المنطقة الشمالية من قطاع غزة بأسرع وقت ممكن"، مشيراً إلى أنهم يبذلون جهوداً حثيثة لإطلاق سراح الأسرى لدي حماس.

وقال هنجبي إن الهدف الأهم لديهم يتمثل في القضاء على حركة حماس وحلفائها مثل الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشيراً إلى أن الحرب بالجبهة الجنوبية بغزة "ستكون طويلة الأمد وقوية" وأنهم أيضا "مستعدون لجبهة الشمال"، في إشارة إلى حزب الله اللبناني.