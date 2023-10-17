ضبط عصابة لتجارة الدولار والعملات الأجنبية في منطقة النزهة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عصابة تخصصت في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وتوصلت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى اتجار محاسب بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وضبط المتهم حال استقلاله سيارة يملكها بالمنطقة المشار إليها، وعثر بحوزته على مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة، تم ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية من العملات الأجنبية، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.