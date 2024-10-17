فتح: مجزرة جباليا تضع العالم أمام مسئولياته لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على شعب فلسطين



قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، إن المجزرة الدموية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين النازحين داخل مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الخميس، تضع العالم أجمع أمام مسئولياته لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على شعب فلسطين، ومحاسبته على جرائمه وإرهابه.

وأضافت الحركة، في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم، أن «هذه المجزرة تدلل على مآرب حكومة الاحتلال الإبادية، التي تمارس القتل، والإرهاب، والمجازر، والتجويع، والحرمان من أبسط مقومات الحياة، لتنفيذ ما تُعرف بخطة الجنرالات ضمن مخططاتها للتهجير والترحيل».

وأشارت إلى أن «هذه المجزرة البشعة التي تأتي بعد سلسلة من المجازر التي اقترفها جيش الاحتلال باستخدام الأسلحة الأمريكية، تعبر عن الطبيعة الفاشية لمنظومة الاحتلال الاستعمارية؛ التي تجد في الإبادة الجماعية وسيلة لتطبيق مشاريعها التصفوية لحقوق شعب فلسطين».

وأكدت «فتح» أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا على أرض وطنه، ولن يرحل، وسيُفشل مخططات الاحتلال مهما كان الثمن، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «وفا».

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال الوحشية بمدرسة «أبو حسين» للنازحين في جباليا، إلى 28 شهيداً وأكثر من 160 إصابة.

ونوه في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، أن «جيش الاحتلال كان على علم بأن مدرسة (أبو حسين) تضم آلاف النازحين الأطفال والنساء، الذين شردهم من منازلهم وقصف أحياءهم المدنية».

وقال إن «هذه المذبحة ترفع عدد مراكز الإيواء والنزوح التي قصفها الاحتلال الإسرائيلي إلى 192 مركزاً للنزوح والإيواء، وتضم هذه المراكز مئات آلاف النازحين المشردين بفعل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني».

وأشار إلى أن «هذه الجريمة الجديدة تأتي بالتزامن مع انهيار الواقع الصحي في محافظة شمال غزة، والتي يقطنها حالياً قرابة 400,000 إنسان، وحيث أن الاحتلال هدد المستشفيات وطالبها بالإخلاء لإيقاع أكبر قدر ممكن من القتل والإبادة الجماعية».

وأدان ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه المذبحة الجديدة ضد المدنيين والأطفال والنساء، مطالبًا كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم المستمرة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء.