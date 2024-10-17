قائمة الأهلي المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، اصطحاب قائمة الفريق الأحمر بالكامل إلى الإمارات؛ لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد القادم، في نصف نهائي كأس السوبر، فيما ستقام المباراة النهائية يوم الخميس المقبل.

وشهدت قائمة الأهلي المسافرة إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر، غياب الثلاثي المُصاب علي معلول، محمد هاني، كريم فؤاد.

وجاءت قائمة الأهلي كما يلي:

«محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومصطفي مخلوف وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأشرف داري ويوسف أيمن وكريم الدبيس وعمر كمال ويحيى عطية الله وأكرم توفيق وكريم نيدفيد ومروان عطية وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات ومصطفي أبو الخير وسمير محمد وبيرسي تاو ومحمود كهربا ووسام أبوعلي ورضا سليم».