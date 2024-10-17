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ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بعد قصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين، مع مواصلته حصار المخيم لليوم 13 على التوالي.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي باستشهاد 22 شهيدا، بينهم أطفال جراء قصف الاحتلال لمدرسة أبو حسين التي تؤوي نازحين في جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب شبكة «قدس» الإخبارية، قالت مصادر صحفية إن الاحتلال قصف مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا بصاروخين أثناء توزيع وجبات الطعام على النازحين في المدرسة.

وأظهرت مشاهد تكدس الإصابات في مستشفى كمال عدوان، المستشفى الوحيد الذي يعمل بالشمال، بعد نقل العشرات من مجزرة مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا.

تغطية صحفية | مشاهد قاسية للمجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين النازحين في مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/eh3nQEhSYX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 17, 2024

تغطية صحفية: المستشفى الوحيد الذي يعمل بالشمال.. تكدس الإصابات في مستشفى كمال عدوان بعد نقل العشرات من مجزرة مدرسة أبو حسين بمخيم جباليا. pic.twitter.com/ySRm2NSb2b — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 17, 2024

وأفادت مصادر صحفية أن طواقم الإسعاف تعجز عن الوصول إلى الشهداء والمصابين في المدرسة المستهدفة.

بدوره، قال مدير الإسعاف والطوارئ في شمال غزة إن بعض التخصصات اللازمة لعلاج المصابين غير متوفرة في شمال القطاع، وأن بعض المصابين يلفظون أنفاسهم الآن في المستشفيات بسبب نقص التخصصات.

ولفت المسئول الطبي إلى أنه لم تدخل أي مساعدات لمخيم جباليا منذ 13 يوما، جراء الحصار الإسرائيلي الخانق.