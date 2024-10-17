بوجبا: مستعد لتخفيض راتبي من أجل البقاء في يوفنتوس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد الفرنسي بول بوجبا، نجم يوفنتوس، على استعداده التام لتخفيض راتبه الفترة المقبلة من أجل البقاء مع فريق السيدة العجوز.

قال بول بوجبا في تصريحات نقلها فابريزيو رومانو عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»:" أنا مستعد لتخفيض راتبي من أجل البقاء في يوفنتوس".

أضاف:" أنا أفكر فقط في التدريب واللعب ليوفنتوس".

أتم:" لست أنا من يحتاج للتحدث، الملعب هو الذي سيتحدث وتياجو موتا سيحكم بعينه".

وكانت المحكمة الرياضية «كاس» قد قررت تخفيض عقوبة إيقاف بول بوجبا نجم يوفنتوس، من 4 سنوات إلى 18 شهرا.

جدير بالذكر أن بوجبا قد تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات.

ويستطيع بوجبا التدرب مع يوفنتوس في يناير المقبل، على أن يعود للمشاركة في المباريات بداية من شهر مارس.