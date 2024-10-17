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أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن، صباح الخميس، غارة حربية على منطقة تمنين الواقعة شرق البلاد.

ونشرت صحيفة «النهار» اللبنانية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صورة تظهر أعمدة من الدخان تتصاعد في الهواء جراء الغارة.

وقالت الصحيفة إن الجيش اللبناني أغلق كلّ المداخل المؤدية إلى مكان الإنذار في بلدة ‎تمنين، بعد طلب الإخلاء الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا عاجلًا إلى سكان منطقة البقاع، وتحديدًا المتواجدين في مبنى الواقع في منطقة تمنين.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، خريطة توضح موقع المبنى المطلوب إخلاءه.

وزعم أن «قاطني المنطقة متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله اللبناني، سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب».

وأضاف: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».