مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية بسريلانكا يقر بهزيمته قبل إعلان النتائج النهائية

ذكر مسؤولون حزبيون أن مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية بسريلانكا، ساجيث بريماداسا، قد أقر بهزيمته أمام خصمه قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وهنأ بريماداسا، جوتابايا راجاباكسا، مرشح حزب "سريلانكا بودويانا بيرامونا" (حزب الشعب) وهو حزب المعارضة الرئيسي. ووفقا للنتائج الأولية، نال راجاباكسا 50 في المئة من عدد الأصوات، متقدما بفارق 400 ألف صوت.

وحصل بريماداسا حتى الآن على 75ر43 في المئة من الأصوات، وتتواصل عملية فرز الأصوات.

وبلغت نسبة الإقبال في انتخابات الأمس 85 بالمئة.

يشار إلى أن عدد الناخبين المسجلين في الجداول الانتخابية وصل إلى 9ر15 مليون ناخب.

وكان مسؤولو الانتخابات في سريلانكا قالوا في وقت سابق اليوم الأحد إن المرشح الرئيسي للمعارضة في الانتخابات الرئاسية في سريلانكا أحرز تقدمًا مبكرًا، وذلك مع الانتهاء من فرز 41 من أصل 160 لجنة انتخابية حتى الآن.