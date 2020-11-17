 ألمانيا تسجل 14 ألفا و419 إصابة و267 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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ألمانيا تسجل 14 ألفا و419 إصابة و267 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

برلين - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 9:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 9:57 ص

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 14 ألفًا و419 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 815 ألفًا و746 حالة.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول، إنه سجل 267 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 12 ألفًا و814 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي 530 ألفًا و200 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 272 ألفًا و732 حالة نشطة في البلاد.


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