برلمان بيرو يختار زعيما جديدا لتمهيد الطريق للخروج من الأزمة

انتخب برلمان بيرو، يوم الاثنين، زعيما جديدا هو فرانسيسكو ساجاستي ، الذي من المتوقع الآن أن يصبح رئيسا للبلاد، وهو الثالث خلال أسبوع.

وسيقود المشرع، وهو من يمين الوسط 76 عاما البلاد كرئيس مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات المقررة العام المقبل.

وانزلقت البلاد إلى فوضى سياسية الأسبوع الماضي عندما تم عزل الرئيس مارتن فيزكارا، بتهمة الفساد وحل محله الرئيس المؤقت مانويل ميرينو.

واستقال ميرينو يوم الأحد، بعد خمسة أيام فقط من تعيينه، في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد الإطاحة بسلفه، وقتل شخصان خلال تلك الاحتجاجات.

وأثار تعيين ميرينو،الثلاثاء الماضي، خمسة أيام من الاحتجاجات، واستقال بعدها، قائلا إن لا شيء يبرر موت مواطني بيرو في احتجاجات مشروعة.