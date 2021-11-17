الأزهر يدين الهجمات الإرهابية في أوغندا

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي وقعت ‏مساء أمس الثلاثاء، على مدينة كمبالا بأوغندا، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد الأزهر في بيان اليوم الأربعاء، أن استخدام العنف والقتل ضد الأبرياء جريمة نكراء، بعيدة كل البعد عن تعاليم الأديان السمحة ‏التي دعت للسلام، مشددًا على ضرورة استنفار الهمم وتكاتف الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، حتى ينعم ‏العالم بالأمن والسلام والاستقرار. ‏

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وللشعب الأوغندي، داعيًا المولى -عز وجل- أن ‏يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن ينعم على العالم بالأمن والسلام.