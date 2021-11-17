الهند والاتحاد الأوروبي يتبادلان وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية اليوم أن وزير الخارجية "هارش فارذان شرينجلا" تبادل وجهات النظر مع سكرتير عام إدارة الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي "ستيفانو سانينو" بشأن عدد من الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية العمل من أجل الحيلولة دون استخدام أفغانستان كقاعدة للإرهاب.

وأوضحت وزارة الشئون الخارجية في معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن أن الجانبين أكدا أهمية الحفاظ على حقوق المرأة والأطفال والأقليات في أفغانستان، وأن الجانبين بحثا موضوع الحوار الأمني الإقليمي الذي نظمته نيودلهي مؤخرا وإعلان نيودلهي الصادر فيما يتعلق بهذا الشأن.

وجاء في البيان أن وزير الخارجية تبادل أيضا وجهات النظر مع سانينو -خلال اتصال هاتفي - بشأن تطورات الوضع في ميانمار، بالإضافة إلى الوضع الراهن على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وأشارت وزارة الشئون الخارجية الهندية إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة عدم تصعيد الموقف على هذه الحدود ، وأن يواصل الجانبان تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.