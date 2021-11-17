مبعوث الرئيس الروسي يبحث في دمشق عودة اللاجئين إلى ديارهم

بحث الرئيس السوري بشار الأسد والمبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف تأمين الظروف الملائمة لاستمرار عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، وتسريع وتيرة المصالحات الوطنية.



وجاء لقاء الاسد بالمبعوث الروسي الذي يزور سورية للمشاركة في أعمال الاجتماع الدوري المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة اللاجئين والمهجرين المنعقد في دمشق.



وقال بيان رئاسي سوري تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه "أشاد الجانبان خلال اللقاء بالنتائج الإيجابية التي يتم تحقيقها على الأرض نتيجة العمل النشط والفعال والجهود المشتركة للطرفين من أجل تأمين الظروف الملائمة لاستمرار عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، وتسريع وتيرة المصالحات الوطنية"



كما أكّد الجانبان على "أهمية الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية التي يجري توقيعها على هامش الاجتماعات المشتركة للهيئتين التنسيقتين السورية والروسية".



وأكد الأسد على أن"أهمية ما تقوم به روسيا الاتحادية تتجسد من خلال الخطوات العملية التي تقوم بها على الأرض لمساعدة الشعب السوري في تجاوز آثار الحرب الإرهابية والعقوبات الجائرة المفروضة عليه، إلى جانب مواقفها السياسية الثابتة والمبدئية ودعمها لحق السوريين في الدفاع عن بلادهم وسيادة أراضيهم".



بدوره أكد المعبوث الروسي أن "اللقاءات بين الجانبين ستستمر وعلى مختلف المستويات من أجل تنفيذ التوصيات والاتفاقيات الموقعة، وتكثيف التعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية في المقاطعات الروسية والمحافظات السورية"



وشدد على أن"هدف الاجتماعات المشتركة للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية هو ليس فقط تسهيل عودة اللاجئين السوريين وإنما المساعدة في تحسين الوضع بشكل عام في سوريا وتعزيز الروابط بين البلدين والشعبين الصديقين".



وكان الاجتماع الثاني بدأ يوم أمس بمشاركة مسؤولين روس وتركزت جلسات أمس دعم الإدارة المحلية في سوريا كما ترافق مع المؤتمر توزيع مساعدات.