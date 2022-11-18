الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين والإمارات الشهر المقبل

يبدأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، جولة خليجية الشهر المقبل يزور خلالها مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال بيان صدر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي اليوم الخميس، إن هرتسوج سوف يتوجه إلى المنامة في الرابع من الشهر المقبل في أول زيارة لرئيس إسرائيلي للبحرين، بدعوة من ملكها حمد بن عيسي آل خليفة"، بحسب قناة "إي 24نيوز" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف البيان أن هرتسوج سيلتقي بملك البحرين والمسؤولين بالحكومة بالإضافة إلى قادة الجالية اليهودية. كما سيزور مجلس التنمية الاقتصادية البحريني مع ممثلي الأعمال الإسرائيلية.

وتابع البيان: "في الخامس من ديسمبر، يغادر الرئيس البحرين متوجهاً إلى الإمارات للقاء رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهو الاجتماع الرابع بين الزعيمين".

وذكر البيان أن هرتسوج سيناقش خلال الزيارة تعزيز العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، وأهمية تحقيق السلام، وتوسيع التعاون الثنائي.

ووقعت البحرين والإمارات وإسرائيل على اتفاقيات تطبيع العلاقات في شهر سبتمر عام 2020 برعاية الولايات المتحدة في واشنطن، وبعدهما وقعت المغرب والسودان مع إسرائيل على اتفاقيات مماثلة.