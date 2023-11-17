أبو عبيدة: إعطاب وتدمير 62 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 4 أيام

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن المقاومة الفلسطينية تواصل الدفاع والتصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي التي تتوغل في مدينة غزة من عدة محاور.



وأضاف خلال كلمة مُسجلة، مساء الجمعة، أنّ قوات الاحتلال تتوغل في غرب بيت لاهيا وبيت حانون شمالي قطاع غزة.



وأوضح أن المقاومين تمكّنوا خلال الأيام الأربعة الماضية، من إعطاب وتدمير 62 آلية عسكرية إسرائيلية وإخراجها عن الخدمة، وذلك بين دبابات ميركافا وناقلات جند وجرافات، عبر استهدافها بالقذائف المضادة للدروع من نوع الياسين 105 وعبوات شواظ وعبوات العمل الفدائي.



وأشار إلى أن المقاومين استهدفوا بالعبوات والأسلحة المتوسطة وأسلحة القنص، تجمعات وأفراد من قوات الاحتلال الراجلة أو المتحصنة في بعض البنايات.