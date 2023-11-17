أوروجواي تهزم الأرجنتين في عقر دارها بتصفيات مونديال 2026

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خطف منتخب أوروجواي فوزًا ثمينًا من نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أرماندو اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

وسجل رونالد أراوخو مدافع برشلونة، هدف التقدم لمنتخب الأوروجواي في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أضاف مهاجم ليفربول داروين نونيز، الهدف الثاني لمنتخب أوروجواي في الدقيقة 87، لينتهي اللقاء بفوز الضيوف بثنائية نظيفة.

وشارك ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، في خسارة منتخب بلاده الأرجنتين أمام أوروجواي، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الجمعة في تصفيات مونديال 2026.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب أوروجواي رصيده للنقطة الـ 10 في المركز الثاني بتصفيات أمريكا الجنوبية، فيما تجمد رصيد الأرجنتين عند 12 نقطة في صدارة الترتيب.