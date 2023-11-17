قال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أحمد جبريل، إن 25 مستشفى داخل قطاع غزة خرجت عن الخدمة بشكل كامل، لافتا أيضا إلى توقف مستشفيات القطاع الجنوبي أيضا جراء الاستهدافات التي تطال المناطق الجنوبية مؤخرا، وعلى رأسها خان يونس.

وأشار خلال تصريحات لـ «سكاي نيوز» مساء الجمعة، إلى مطالبة قوات الاحتلال سكان القطاع الجنوبي بإخلاء منازلهم، منوها باستمرار تعرض الطواقم الطبية داخل المستشفى المعمداني للاحتجاز الجبري لليوم الثاني تواليا؛ نتيجة تواصل القصف بمحيط المبنى، فضلا عن فقدان الاتصال مع باقي المستشفيات.

ولفت إلى إجبار قوات الاحتلال جميع الطواقم الطبية داخل مستشفى القدس على الإخلاء والخروج منها بشكل كامل، فيما لا يزال معاناة المستشفى الأندونيسي شمال القطاع من التوقف بعض الأحيان؛ نتيجة العمل بالطاقة القصوى وعدم قدرتها على علاج الأعداد الكبيرة من الإصابات.

ونوه بخروج مستشفيي الشفاء والأمل عن الخدمة، معقبا: «المستشفيات خارج الخدمة، والمتبقي منها على مشارف الخروج؛ نتيجة نفاد الوقود وقلة تدفق المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة».

وأوضح أن الكوادر والأطقم الطبية تعمل منذ 43 يوما دون راحة، معقبا: «منطقة الشمال لم يدخلها أية مساعدات سواء طبية أو غذائية أو مياه، مراكز الإيواء مكتظة بشكل كامل والأمراض منتشرة داخل هذه المناطق.