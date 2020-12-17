قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن «الشيشة» أصبحت مصدر جذب للزبائن، مطالبًا بإتاحتها في المقاهي والكافيهات مرة أخرى.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هناك شيشة أحادية الاستخدام، متابعًا: «مع تعقيمها واستخدام اللي ذات الاستخدام الواحد إيه اللي يمنع إني استخدم الشيشة؟».

ونوه بأن قطاع الشيشة متوقف حتى الآن دون مبرر، مؤكدًا أن الجهات الطبية المختصة صرحت من قبل بأن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الهواء.

وذكر أن صناعة الشيشة لها قطاع عريض يضم عدد عمالة ضخم متوقف منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، مضيفًا: «فيه شيشة فيه زبون مافيش شيشة مافيش زبون.. واشتغلت بـ25% وبخسر».