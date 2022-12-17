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وزير الدفاع اليمني يصل الخرطوم في زيارة رسمية

الخرطوم ـ أ ش أ
نشر في: السبت 17 ديسمبر 2022 - 10:39 م | آخر تحديث: السبت 17 ديسمبر 2022 - 10:39 م

التقى وزير الدفاع بالسودان الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، مع وزير الدفاع اليمني محسن محمد حسين الذي وصل إلى الخرطوم مساء اليوم في زيارة رسمية.

ومن المنتظر أن يجري وزير الدفاع السوداني بمكتبه بالخرطوم غدا الأحد، مباحثات مع نظيره اليمني.

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