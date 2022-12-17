وزير الدفاع اليمني يصل الخرطوم في زيارة رسمية

الأكثر قراءة
حبس فتاة وجارها بتهمة قتل أمها في بورسعيد: طلبت الرحمة وإعطاءها فرصة للنطق بالشهادة
مرتضى منصور يعلن انتهاء الأزمة المالية في نادي الزمالك
في نقاط.. بنود قرار صندوق النقد الدولي بشأن مصر
محافظ الدقهلية يكلف رئيس حي غرب المنصورة بإزالة 4 محلات لربط منطقه بأخرى
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
ممتازجيدمقبولضعيف
النتـائـج
تصويت
التقى وزير الدفاع بالسودان الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، مع وزير الدفاع اليمني محسن محمد حسين الذي وصل إلى الخرطوم مساء اليوم في زيارة رسمية.
ومن المنتظر أن يجري وزير الدفاع السوداني بمكتبه بالخرطوم غدا الأحد، مباحثات مع نظيره اليمني.