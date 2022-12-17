 مجلس الشورى اليمني يشيد بدور السعودية والإمارات في مواجهة الحوثيين - بوابة الشروق
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مجلس الشورى اليمني يشيد بدور السعودية والإمارات في مواجهة الحوثيين

عدن - أ ش أ
نشر في: السبت 17 ديسمبر 2022 - 5:29 م | آخر تحديث: السبت 17 ديسمبر 2022 - 5:29 م
أشادت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليمني بالدور القيادي للسعودية في التحالف العربي، وبالدور الفعال لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة المشروع الحوثي في اليمن، والمشروع الإيراني التوسعي في المنطقة، داعية اليمنيين لمزيد من الوحدة والتكاتف، والتغلب على الصعاب حتى تحقيق السلام.

وأكدت رئاسة المجلس -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- مساندتها قرار مجلس القيادة الرئاسي اليمني بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وكذا الخطوات التي اتخذتها الحكومة استنادًا إلى قرار المجلس، مطالبة المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه الحوثيين، لاستعادة الاستقرار والسلام في اليمن استنادًا إلى مرجعياته الثلاث.

وجددت دعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، مشيدة بجهود الرئاسة في إعادة بناء المؤسستين العسكرية الأمنية، باعتبارهما الشرط اللازم لاستعادة الدولة، ودعم الإجراءات الدستورية لتصحيح الاختلالات على كافة الصُّعد والمستويات.

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