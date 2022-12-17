العثور على جثة رضيعة بصندوق قمامة في 15 مايو

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عثرت مباحث القاهرة على جثة طفلة رضيعة داخل صندوق قمامة في منطقة 15 مايو، ويكثف رجال الشرطة من جهودهم لكشف غموض الواقعة.

وكان قسم شرطة 15 مايو، تلقى بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة طفلة، داخل كيس بلاستيك في صندوق القمامة بدائرة القسم، وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين العثور على جثة طفلة حديثة الولادة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة العامة أخذ عينة من الجثة، وإجراء تحليل البصمة الوراثية للتعرف على والدة الطفلة ووالدها.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط المتهم بإلقاء الجثة.

كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، تمهيدا لتفريغها وكشف لغز الواقعة، والوصول إلى مُلقي الجثة في صندوق القمامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.