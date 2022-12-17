ليو فارادكار يعود لمنصب رئيس وزراء أيرلندا

أصبح ليو فارادكار رسميا رئيس وزراء أيرلندا الجديد بعدما وقع الرئيس الأيرلندي مايكل دي هيجينز على وثيقة تعيينه وسلمه ختم رئيس الوزراء وختم الحكومة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم السبت.

ويحل ليو فارادكار، زعيم حزب "فاين جايل"، محل مايكل مارتن زعيم حزب "فيانا فايل" رئيس وزراء بموجب شروط اتفاق أبرمه ائتلاف في 2020، حيث استقال مايكل مارتن رسميا من منصب رئيس وزراء أيرلندا.

وقال مارتن في مقطع مصور: "أود أن انتهز هذه الفرصة لأشكر العديد والعديد من الأشخاص في طول البلاد وعرضها على على مشاعر الود ودماثة الخلق ، حيث التقيتكم في العديد والعديد من اللقاءات".