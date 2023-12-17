حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية قرب حانيتا وإيقاع إصابات مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا وبركة ريشا، وتحقيق إصابات مباشرة.

ونقلت وكالة «سبوتنيك»، عن حزب الله بيانًا ذكر فيه: «استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، ‎صباح ‌‎اليوم الأحد، قوة عسكرية للعدو في محيط موقع حانيتا‎ ‎بالأسلحة ‏المناسبة، وأوقعت فيها إصابات مؤكدة».

وفي بيان آخر، أضاف: «استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، صباح ا‌‌ل‏يوم الأحد، دشمة في موقع بركة ريشا بداخلها جنود للعدو بالأسلحة ‏المناسبة، ‏وأصابتها بشكل مباشرة، وأوقعت فيها أضرارًا مؤكدة».

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رشقات نارية من أسلحة ثقيلة على أطراف بلدة الناقورة في جبلي العلام والناقورة، جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن المدفعية الثقيلة الإسرائيلية قصفت أيضًا، مساء أمس السبت، أطراف بلدة عيتا الشعب.

وأضافت الوكالة أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ظل يحلّق، طيلة الليلة الماضية وحتى صباح الأحد، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور.

كما أعلن حزب الله، أمس السبت، تنفيذ سبع عمليات عسكرية استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده، في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.