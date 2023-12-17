وفاة دبلوماسي فرنسي متأثرا بجروحه في غارة إسرائيلية على غزة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس السبت، إن مسئولا دبلوماسيا فرنسيا لقي حتفه متأثرا بجروح أصيب بها خلال قصف إسرائيلي في قطاع غزة.



وأضافت الوزارة، في بيان، أن المسئول لجأ مع زميلين آخرين وأفراد أسرته، إلى منزل أحد زملائه في القنصلية الفرنسية في رفح بجنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر.



وقال البيان إن المنزل تعرض للقصف الإسرائيلي الأربعاء الماضي، مما أدى إلى إصابة المسئول بجروح ومقتل نحو 10 أشخاص.



وقالت الوزارة إن المسئول الذي كان "يعمل لصالح فرنسا" منذ عام 2002 لقي حتفه لاحقا.



وأضافت الوزارة أن "فرنسا تدين قصف مبنى سكني أدى إلى مقتل الكثير من المدنيين الآخرين".



وقالت الوزارة "نطالب السلطات الإسرائيلية بتوضيح ملابسات هذا التفجير بشكل كامل، في أسرع وقت ممكن".



وبدأت القوات الإسرائيلية هجوما بريا على قطاع غزة عقب الهجمات التي شنتها حركة حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي على الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود.