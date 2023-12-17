سرايا القدس تعلن استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح الأحد، استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأحد: «استهدفنا 4 آليات عسكرية صهيونية بقذائف الـ(تاندوم) وعبوات (العمل الفدائي) في محاور جباليا وتل الزعتر والتوام».

وذكرت أن عناصرها دكوا تجمعًا لجنود الاحتلال شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل، مؤكدين تحقيق إصابات مباشرة بهم.

ولفتت إلى قصف التجمعات العسكرية لجنود الاحتلال في محور التقدم بيت لاهيا، بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

وأضافت أن «عناصرها خاضوا اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو المتوغلة في محوري شرق وشمال خان يونس، وحققوا إصابات مؤكدة في صفوف جنود العدو وآلياته».