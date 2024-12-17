قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم، إن طهران ستعيد فتح سفارتها في سوريا بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها.

وأضاف "بقائي" في مؤتمر صحفي: "ذهبنا إلى سوريا كمستشارين بدعوة من حكومتها وليس لدعم شخص ما"، مضيفا أن تواجد إيران في سوريا، وخروجنا منها كان من منطلق الشعور بالمسئولية.

وأكد أن إسرائيل تعتدي على السيادة السورية وتنقض اتفاق وقف إطلاق النار، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة بما فيها سوريا واليمن، على حد قوله.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، أكد الأربعاء الماضي، أن ما حدث في سوريا كان مدبرا في غرفة القيادة الأمريكية والإسرائيلية.

وقال خامنئي، في خطاب له: "حكومة مجاورة لسوريا تلعب دورا واضحا في هذا المجال ولعبت وما زالت تلعب - الجميع يرون ذلك، لكن العميل الرئيسي والمتآمر الرئيسي وغرفة القيادة الرئيسية في أمريكا والنظام الصهيوني، لدينا أدلة على ذلك وهذه الأدلة لا تترك مجالا للشك".

وأكدت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء الماضي، أن العلاقات التي تجمع إيران بسوريا تستند إلى احترام وحدة الأراضي والسيادة الوطنية السورية.

وذكرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن الجيش السوري أظهر نوعا من العجز أو عدم الإرادة في منع دخول بعض المسلحين؛ ما أدى إلى تغيير النظام في سوريا، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأعربت مهاجراني، عن تمنيات بلادها في الأفضل للشعب السوري وأن تكون التطورات القادمة خيرا وصلاحا لهم، مؤكدة أن إيران تتابع عن كثب التحولات الجارية في سوريا.

وأشارت إلى أن العلاقات بين إيران وسوريا تمتد لعقود طويلة، وتشمل التعاون في المجالات الثقافية والحضارية، مؤكدة أن ما يهم إيران هو المصالح الوطنية لها، وستواصل علاقاتها مع الدول وفق المبادئ الثلاثة التي أكد عليها قائد الثورة وهي العزة، والحكمة، والمصلحة.

وفي وقت سابق، طالبت إيران، مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بإدانة الانتهاكات الجسيمة في سوريا صراحة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الموظفين والمنشآت الدبلوماسية ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.